Пожар в московском ЖК Sky Garden ликвидировали

сегодня в 10:47

На северо-западе Москвы полностью ликвидирован пожар в жилом комплексе Sky Garden. Сведений о наличии пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Москве.

Пожар в ЖК, строящемся на Тушинском проезде, мог вспыхнуть из-за воспламенения растворителей, красок и строительных материалов. Москвичи рассказывали, что видели дым от возгорания из других районов города.

Пожар распространялся на 40 квадратных метров. Над ликвидацией огня работали 23 спасатели на 11 спецмашинах.

Ранее в Сеть попали кадры пожара в Sky Garden.

Накануне в Дмитровском округе Подмосковья три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.