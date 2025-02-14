Пожар в московском ЖК Sky Garden ликвидировали
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На северо-западе Москвы полностью ликвидирован пожар в жилом комплексе Sky Garden. Сведений о наличии пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Москве.
Пожар в ЖК, строящемся на Тушинском проезде, мог вспыхнуть из-за воспламенения растворителей, красок и строительных материалов. Москвичи рассказывали, что видели дым от возгорания из других районов города.
Пожар распространялся на 40 квадратных метров. Над ликвидацией огня работали 23 спасатели на 11 спецмашинах.
Ранее в Сеть попали кадры пожара в Sky Garden.
Накануне в Дмитровском округе Подмосковья три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.