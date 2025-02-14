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Пожар вспыхнул в строящемся ЖК Sky Garden на северо-западе Москвы

В пятницу утром пожар разгорелся в строящемся ЖК Sky Garden, расположенном недалеко от станции метро «Тушинская», сообщает «Осторожно, Москва» .

В Сеть попали видеозаписи, на которых запечатлено возгорание. На кадрах видно, что над новостройками поднимается столб черного дыма. ЧП заметно из других районов города.

На одном из видео можно заметить эпицентр пожара — он расположен в одной из высоток примерно на уровне 3 этажа.

По словам очевидцев, на стройплощадке раздалась серия хлопков. Вероятно, это взорвались газовые баллоны.

Что именно произошло в строящемся ЖК — неизвестно. Информация о пострадавших отсутствует.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, пожар произошел на 3 этаже 37-этажного строящегося дома в 1-м Тушинском проезде. Площадь возгорания — 40 кв. м. На месте задействованы 23 спасателя и 11 единиц техники.