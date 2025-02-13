Пожар в частном доме в Дмитровском округе унес жизни 3 человек

Возбуждено уголовное дело в связи с трагической смертью людей в результате пожара в Дмитровском округе. Возгорание могло быть вызвано неисправностью печного оборудования, сообщает «Царьград» .

Уголовный процесс начат после смертельного пожара, произошедшего в ночь на 13 февраля в двухэтажном частном доме в деревне Подолино. Площадь возгорания составила около 70 кв. м. После того, как огонь был ликвидирован, были обнаружены тела двух мужчин и женщины, уточнили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное печное оборудование. Возбуждено уголовное дело в рамках ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

На месте происшествия работали следователи и криминалисты, они провели необходимые осмотры. Назначены судебные экспертизы, также продолжаются допросы свидетелей и установление всех деталей происшествия.