В московском ЖК Sky Garden потушили открытое горение

сегодня в 10:20

На северо-западе Москвы ликвидировали открытое горение в строящемся ЖК Sky Garden. Информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как уточняет «МК: срочные новости», пожар начался из-за воспламенения красок, растворителей и строительных материалов.

В Сеть попали видеозаписи, на которых показан пожар. На кадрах видно, что над новостройками поднимается столб черного дыма. ЧП заметно из других районов города.

Пожар произошел на 3 этаже 37-этажного строящегося дома в 1-м Тушинском проезде. Площадь возгорания — 40 кв. м. На месте задействованы 23 спасателя и 11 единиц техники.