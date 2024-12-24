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Пожар произошел на Эйфелевой башне в Париже

В Париже загорелась Эйфелева башня. Эвакуировано больше тысячи человек, сообщает URA.RU со ссылкой на газету Bild.

Территория вокруг Эйфелевой башни оцеплена. Достопримечательность закрыли для посещений. Было эвакуировано 1,2 тыс. человек.

Возгорание произошло в шахте лифта между первым и вторым этажами. Во время борьбы с огнем у пожарных возникли проблемы с доступом к пламени.

Ранее в Татарстане в доме для временного проживания рабочих произошел пожар. Были найдены тела 6 человек.