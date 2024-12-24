6 человек погибли при пожаре в доме временного проживания рабочих в Татарстане

В Татарстане пожарные ликвидируют возгорание в доме для временного проживания рабочих. При тушении огня были найдены тела 6 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Вспыхнувший барак находится на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский.

Когда начался пожар, в доме были 39 человек. Из них 33 вышли на улицу самостоятельно, один человек пострадал. В ходе тушения пожара были найдены тела 6 мужчин.

Огонь потушили на площади 300 «квадратов». К работам привлекли 14 сотрудников МЧС РФ и 4 единицы техники.

Предварительной причиной пожара называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.