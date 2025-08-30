сегодня в 10:49

Пожар потушили на НПЗ в Краснодаре после падения обломков дрона

Пожарные потушили возгорание, которое произошло на Краснодарском НПЗ после падения беспилотника ВСУ, сообщил глава города Евгений Наумов.

Он добавил, что на территории НПЗ еще ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.

«Самое главное, что нет пострадавших», — подчеркнул Наумов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас специалисты проводят обследование близлежащих домов на улице Индустриальной. Там выявлено повреждение 24 окон. Жителям быстро будет оказана вся необходимая помощь. Еще есть повреждения фасада ТРК «Сити Центр».

Ранее обломки БПЛА упали на территорию Краснодарского НПЗ. Из-за этого была повреждена одна из технологических установок. Произошел пожар, огонь охватил площадь 300 кв. м. Всего за ночью на Краснодарским краем сбили 11 дронов ВСУ.