сегодня в 06:32

Краснодарский НПЗ загорелся после атаки дронов ВСУ

На Краснодарском НПЗ произошел пожар в результате падения обломков беспилотников.

По данным оперативного штаба, повреждена одна из технологических установок, возгорание охватило площадь около 300 квадратных метров.

Предварительно сообщается об отсутствии пострадавших — персонал завода был своевременно эвакуирован.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы, которые локализуют последствия воздушной атаки.