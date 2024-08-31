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Пожар на Бережковской набережной в Москве локализовали на 1000 кв м

Масштабный пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве удалось локализовать на 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожар вспыхнул в субботу утром по адресу: Бережковская набережная, дом № 20, стр. 9. Загорелся второй этаж трехэтажного административного здания.

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекли более 130 человек и 45 единиц спецтехники, в том числе пожарный корабль «Полковник Чернышев». Также пришлось использовать беспилотники и вертолеты.

Ранее в столице в Духовском переулке произошел пожар. В квартире жилого дома обнаружили труп мужчины 1982 года рождения.