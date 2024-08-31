Мужчина сгорел в собственной квартире в Москве

Мужчина погиб в пожаре в московской квартире
Происшествия

В столице в Духовском переулке произошел пожар. В квартире жилого дома обнаружили труп мужчины 1982 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Причина пожара неизвестна. Ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ход расследования контролирует Симоновская межрайонная прокуратура.

Ранее мощный пожар произошел в многоэтажном доме на Привольной улице в столице. Сгорела одна из квартир.