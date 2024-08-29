МК: пожар вспыхнул в квартире многоэтажки на Привольной улице в Москве
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Мощный пожар произошел в многоэтажном доме на Привольной улице в столице. Горит одна из квартир, сообщает «МК: срочные новости».
Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах виден сильный огонь и столб черного дыма. Кроме того, судя по видео, из окна квартиры вываливаются странные предметы.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные.
О количестве пострадавших на данный момент информации нет.