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МК: пожар вспыхнул в квартире многоэтажки на Привольной улице в Москве

Мощный пожар произошел в многоэтажном доме на Привольной улице в столице. Горит одна из квартир, сообщает «МК: срочные новости» .

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах виден сильный огонь и столб черного дыма. Кроме того, судя по видео, из окна квартиры вываливаются странные предметы.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

О количестве пострадавших на данный момент информации нет.