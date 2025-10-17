сегодня в 15:44

Пожар локализовали на 2,5 тыс «квадратов» на производстве автомасел в Пушкине

Пожарные локализовали крупное возгорание на 2,5 тыс. кв. м, причина ЧП устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ранее в Пушкине пожарные начали тушить возгорание в здании, где находится производство автомобильных масел. Очаг находится в чердачном помещении.

Специалисты лаборатории взяли на анализ пробы воздуха. Они провели лабораторные исследования, которые показали, что вредных веществ нет.

В тушении огня в Пушкине задействованы 72 человека и 27 единиц техники.

Судя по видео с места происшествия, пожарные тушат огонь как с земли, так и находясь на крыше горящего здания. Дыма уже почти нет.

