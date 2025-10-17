Крупный пожар произошел на производстве автомобильных масел в Пушкине

В Пушкине пожарные тушат возгорание в здании, где находится производство автомобильных масел, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По предварительным данным, очаг возгорания находится в чердачном помещении. На опубликованных кадрах видно, как здание окутал густой серый дым, сквозь который ничего не видно.

Площадь пожара составляет 2,5 тыс. квадратных метров. На месте работают 69 специалистов и 24 единицы техники МЧС России.

На фото с места происшествия видно, как пожарные с помощью лестницы забрались на чердак, откуда идет дым. Тушение огня продолжается.

Ранее сообщалось о пожаре в закрытом ресторане «Старый замок» в округе Пушкинский. Дыма от возгорания было очень много. Водители снимали пожар с дороги.

