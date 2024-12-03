Пострадавшего в жестком ДТП на Бали подростка перевезут в Россию

Индонезийские врачи согласились предоставить документы российского подростка, который серьезно пострадал в жестком ДТП, только после того, как в ситуацию вмешались представители российского консульства и МИД РФ, пишет SHOT .

По словам матери пострадавшего ребенка, ему еще около 10 дней нужно провести в больнице на Бали, и только после этого будет решаться вопрос о его транспортировке в Россию. У подростка сломаны обе руки, таз и разорваны мочевой пузырь и желудок. Текущий счет за лечение составляет в пересчете на российские деньги около 4 млн рублей. Каждый день сумма увеличивается.

Семья мальчика планирует открыть сбор средств, чтобы оплатить лечение. Им также предстоит потратить на реабилитацию сына около 1 млн рублей.

Мать и отец ребенка надеются, что МЧС России поможет или бесплатно, или за минимальный ценник доставить его на родину. Если же придется задействовать борт Emirates, то цена перелета будет около 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 16-летний юноша, попавший в жесткое ДТП на Бали, находится в отделении реанимации. Медики отказывались предоставлять родителям документы о ходе лечения их сына.