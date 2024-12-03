Российский подросток оказался в реанимации после страшного ДТП на Бали

Несовершеннолетний путешественник из РФ разбился во время поездки на мотоцикле на Бали. Он находится в индонезийской реанимации, сообщает SHOT .

Состояние у подростка критическое. При этом индонезийские доктора не хотят предоставлять близким данные и документы о том, как проходит лечение.

Инцидент произошел ночью с 29 на 30 ноября. 16-летний подросток Ярослав Ж. ехал на мотоцикле по дороге на Бали и попал в ДТП.

Скорая увезла его в Ngoerah General Hospital. У Ярослава Ж. было большое количество переломов, разрыв желудка и мочевого пузыря. Ему сделали операцию 30 ноября.

Российские доктора следят за состоянием здоровья Ярослава по интернету. Оказалось, что после операции подросток находится в критическом состоянии. Однако врачей рядом с ним нет. Дежурит лишь медсестра.

Индонезийские доктора не соглашаются передавать документы, результаты анализов отцу и матери Ярослава. Подростку нужно как можно скорее провести анализы, иначе может произойти отек мозга, который приведет к смерти. Летальный исход может наступить в течение 2 суток, если не вмешаться.

Отец и мать подростка постоянно на связи с министерством иностранных дел России, консульством и докторами.

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