Врачи на Бали требуют с покалечившихся в ДТП россиян 1 млн руб за операции

Молодожены из России получили травмы в результате ДТП на Бали. Теперь они пытаются собрать 1 млн рублей, чтобы расплатиться за операции с местными врачами, сообщает SHOT .

23-летняя Катя и 25-летний Давид прибыли на Бали 25 октября. Они только поженились и собирались провести на острове медовый месяц. Для путешествий они арендовали мопед.

Накануне днем они ехали на своем транспорте и столкнулись с другим мотоциклистом. Тот отделался царапинами, а вот россияне серьезно пострадали. У Кати диагностировали перелом нескольких костей стопы и пальца на ноге, у Давида — голени.

Пострадавшие заявили, что скорая помощь приехала к ним только спустя 40 минут после ДТП. Также их долго расспрашивали о случившемся, а привезли в коридор больницы. Там молодожены пролежали без помощи свыше семи часов.

Затем россиянам провели операции. Для этого Давида увезли в другую больницу. Теперь местные врачи требуют с пары почти 1 млн руб. Так, в 624 тыс. руб. обошлась операция жениха и в 312 тыс. руб. — невесты. У молодых людей таких денег нет. Они открыли срочный сбор.

Ранее стало известно, что россияне не могут улететь с Бали из-за извержения вулкана. Некоторых держат в аэропорту без еды и воды больше двух суток.