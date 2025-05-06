Поставили на счетчик: актрису из сериала «Москва. Три вокзала» развели мошенники

Актриса из сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова попала в неприятную ситуацию. Мошенники развели ее на крупную сумму, угрожая убить бывшего мужа 31-летней артистки, сообщает SHOT .

Преступники начали атаковать Лаврову звонками еще в декабре прошлого года. Они угрожали «неприятностями» ее бывшему мужу и пытались вытащить из актрисы небольшие суммы денег. Сначала она не повелась, но потом на экс-мужа посыпались угрозы убийством.

Артистка решилась перевести несколько десятков тысяч рублей, после этого звонки посыпались еще чаще. В итоге Лаврова отправила злоумышленникам 130 тыс. рублей. Она обратилась в полицию после того, как шантажисты прислали за деньгами курьера, чтобы не вызывать подозрений частыми переводами.

Лаврова окончила Театральный институт имени Щукина. Она также работала в Московском драматическом театре «АпАРТе», театре имени Вахтангова и Театре юных москвичей.

Ранее 19-летняя жительница Свердловской области приехала в Москву и, представившись курьером, забрала у 69-летней пенсионерки крупную сумму денег. Общий ущерб от мошеннической схемы составил более 11 млн рублей.