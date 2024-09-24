Поставила под угрозу ВВП России: Бакальчук заявил о необдуманном решении жены

Владелица Wildberries Татьяна Ким приняла необдуманное решение об остановке выплат подрядчикам за строительство складов, тем самым она поставила под угрозу работу миллионов людей, стабильность отрасли и рост ВВП страны, сообщил бизнесмен Владислав Бакальчук.

После конфликта, разгоревшегося вокруг объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, Татьяна Бакальчук подала заявление на развод. По словам бизнесмена, его жена трижды изменила требования по разделу имущества до суда. Кроме того, она сменила фамилию на девичью — Ким.

Владиславн уточнил, что из-за решения руководства компании семьи подрядчиков остались без 15 млрд рублей, а селлеры без 4 млн кв. м складов. Кроме того, из оборота изъяли триллионы рублей.

«Представьте, 300 подрядных организаций по всей стране остались без денег за уже выполненные работы», — написал Бакальчук в своем Telegram-канале.

Он также призвал Wildberries к диалогу и решению вопроса.