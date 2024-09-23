Прощай, Бакальчук: основательница Wildberries сменила фамилию

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в понедельник утром рассказала в своем Telegram-канале , что решила вернуть себе девичью фамилию — Ким.

«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала основательница маркетплейса.

Летом бизнесвумен подала на развод с супругом Владиславом Бакальчуком из-за конфликта, разгоревшегося вокруг объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Ее муж заявлял, что Татьяна уже трижды изменила требования по разделу имущества до суда.

Ранее стало известно, что предпринимательница после объединения компаний обеднела почти вдвое, но все равно осталась самой богатой россиянкой.