Бакальчук обеднела почти вдвое, но все равно осталось самой богатой россиянкой

Состояние самой богатой женщины России, основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук уменьшилось практически в два раза. Это произошло после объединения «ягодок» с оператором наружной рекламы Russ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Forbes.

Во время сделки с Russ, стоимость которой оценили примерно в 3,4 миллиарда долларов, Бакальчук передала 35% акций WB. Из-за этого чистая стоимость активов основательницы маркетплейса снизилась с 7,9 миллиарда долларов до 4,1 миллиарда долларов.

Вместе с тем издание отметило, что Бакальчук потеряла часть состояния из-за курса рубля. Несмотря на утрату ощутимой доли своих денег, Татьяна Бакальчук по-прежнему остается самой богатой женщиной в России.

Во время объединения Wildberries и Russ заявлялось, что благодаря слиянию отечественные площадки хотят конкурировать с мировыми компаниями-гигантами, такими как американский Amazon и китайский Alibaba.

18 сентября стрельба произошла у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор». Основательница WB Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав пытался провести рейдерский захват. Бизнесмену Владиславу Бакальчуку и еще шестерым участникам стрельбы предъявили обвинения.