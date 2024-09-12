Бакальчук трижды изменила требования по разделу имущества до суда
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Предприниматель Владислав Бакальчук заявил, что его супруга, основательница Wildberries Татьяна трижды изменила требования по разделу имущества до суда.
Он отметил, что вместе с адвокатами изучили материалы дела и удивились требованиям. Сейчас предпринимательница требует официально прекратить брак, то есть юридически закрепить развод, а еще определить, где будут жить дети, и обязать супруга выплачивать на них алименты.
«При этом она трижды изменила свои требования по разделу имущества до начала суда», — отметил Бакальчук в своем Telegram-канале.
По его словам, сначала жена потребовала 100% компании Wildberries, при этом ссылаясь на интересы общих детей. После этого она попросила выплатить свыше 529 млн рублей за 1% доли в маркетплейсе, а также признать за ней права на всю компанию.
Он добавил, что в последней версии иска о компании ни слова, только о другом имуществе семьи.
При этом Бакальчук подчеркнул, что планирует сохранить семью, попросить у суда время на примирение. А такое число изменений в иске вызывает вопросы. В этом случае вся ситуация выглядит странно.
Ранее СМИ писали, что Владислав Бакальчук подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «ВБ» с целью защитить домен. Он считает, что его жена — Татьяна Бакальчук — находится под влиянием рейдеров и пытается спасти семейный бизнес. По словам самой Татьяны, никакого рейдерского захвата нет, а супруг делает громкие и ложные заявления на фоне развода.