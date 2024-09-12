Бакальчук трижды изменила требования по разделу имущества до суда

Предприниматель Владислав Бакальчук заявил, что его супруга, основательница Wildberries Татьяна трижды изменила требования по разделу имущества до суда.

Он отметил, что вместе с адвокатами изучили материалы дела и удивились требованиям. Сейчас предпринимательница требует официально прекратить брак, то есть юридически закрепить развод, а еще определить, где будут жить дети, и обязать супруга выплачивать на них алименты.

«При этом она трижды изменила свои требования по разделу имущества до начала суда», — отметил Бакальчук в своем Telegram-канале.

По его словам, сначала жена потребовала 100% компании Wildberries, при этом ссылаясь на интересы общих детей. После этого она попросила выплатить свыше 529 млн рублей за 1% доли в маркетплейсе, а также признать за ней права на всю компанию.

Он добавил, что в последней версии иска о компании ни слова, только о другом имуществе семьи.

При этом Бакальчук подчеркнул, что планирует сохранить семью, попросить у суда время на примирение. А такое число изменений в иске вызывает вопросы. В этом случае вся ситуация выглядит странно.

Ранее СМИ писали, что Владислав Бакальчук подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «ВБ» с целью защитить домен. Он считает, что его жена — Татьяна Бакальчук — находится под влиянием рейдеров и пытается спасти семейный бизнес. По словам самой Татьяны, никакого рейдерского захвата нет, а супруг делает громкие и ложные заявления на фоне развода.