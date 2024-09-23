Владислав Бакальчук высмеял жену за смену фамилии

сегодня в 18:11

Бизнесмен Владислав Бакальчук высмеял свою жену, владелицу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук за смену фамилии. Шутку он опубликовал в своем Telegram-канале .

Создательница Wildberries приняла решение вернуть девичью фамилию на фоне развода. Теперь она Ким, о чем бизнесвумен сообщила в социальных сетях.

Бакальчук не упустил возможности посмеяться над женой. Он опубликовал ее фото в Telegram-канале и сопроводил изображение колкой шуткой.

«Поменять фамилию. Поменять название компании. Поменять прическу. Что бы еще поменять?» — написал предприниматель.

После конфликта, разгоревшегося вокруг объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, Татьяна Бакальчук подала заявление на развод. По словам бизнесмена, его жена трижды изменила требования по разделу имущества до суда.