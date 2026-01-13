«После вскрытия заберете»: как роженице отдавали тело в роддоме Новокузнецка

Сестра роженицы новокузнецкого роддома, где на новогодних праздниках скончались 9 детей, рассказала подробности о равнодушном отношении персонала к пациенткам, сообщает газета «Известия» .

По словам собеседницы издания, у сестры Натальи начались преждевременные роды. Они вместе с супругом отправилась в ближайшую больницу. Наталью оставили одну в зале, а медперсонал отсутствовал.

Беременность сестры протекала благополучно, и ничто не указывало на возможность преждевременных родов. Появившийся на свет ребенок весом 900 г был помещен в инкубатор. Родители имели возможность несколько раз навестить младенца, но перед Новым годом их не пустили к нему, сославшись на карантин.

Вскоре малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи объяснили, что осложнения возникли из-за инфекции. Семья связалась с другой парой, потерявшей ребенка в тот же день, и сравнила заключения о смерти — диагнозы оказались абсолютно разными.

«Родители были в шоке <…> Они приехали, а им сказали: „А вы что сюда приехали? После вскрытия ребенка заберете, в морге“. Я сама позвонила туда. Они (в больнице — ред.) сказали: „Пускай идут к главврачу. Руководство все на месте, будут разговаривать“. Они искали главврача, но никто не вышел», — отметила сестра роженицы.

В период новогодних праздников в роддоме умерли девять младенцев. По фату халатности возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют всех сотрудников и пациенток, рожавших в последний месяц. Главврача отстранили от должности, пока никто из сотрудников не задержан.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил региональному Минздраву проверить все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса на фоне инцидента со смертями новорожденных в новокузнецком роддоме № 1.

