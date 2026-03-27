После похищения девушки в Дагестане возбудили уголовное дело

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Фигурантами дела стали сразу три человека, об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Дагестан .

По данным следствия, указанные лица 26 марта 2026 года, действуя сообща и по единому умыслу, договорились о противоправном завладении потерпевшей. Обманув знакомую женщины, они выяснили место, где она находится, после чего применили к ней силу и насильственно поместили в машину.

Во время движения по трассе «Махачкала — Сулак» пострадавшая сумела обратить на себя внимание сотрудников правоохранительных органов, которые незамедлительно пресекли дальнейшее совершение преступления.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса «Похищение человека, осуществленное группой лиц по сговору». В рамках расследования в настоящее время осуществляется весь комплекс необходимых мероприятий, целью которых является полное установление обстоятельств случившегося и сбор неопровержимых доказательств. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего законодательства.

