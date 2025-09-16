Порногимнастки из сборной Украины избили полицию Москвы и не сели в колонию

Порногимнастки с Украины приговорены к работам за драку с полицией в Москве

Порноактрис-близняшек и бывших гимнасток сборной Украины Анжелу и Альбину Осиновских приговорили к году принудительных работ за нападение на московских полицейских в июле 2025 года. Она подрались с правоохранителями в столичном ТЦ «Авиапарк», сообщает РИА Новости Спорт .

Анжела и Альбина набросились на полицейских с кулаками после того, как покурили в ТЦ и начали конфликтовать с приехавшими полицейскими. Тогда подоспевший наряд задержал ругавшегося с ними спутника «порногимнасток», что разозлило 35-летних украинок. Женщины начали колотить полицейских, а их драку успели запечатлеть на камеру и опубликовать в Сети.

18 июля 2025 года против близняшек возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. СМИ сообщали, что бывшие спортсменки пытались «замять» дело и выплачивали пострадавшим по 100 тысяч рублей.

На суде Осиновские раскаялись и просили о снисхождении.

«Альбина и вовсе уверяла, что просто бросилась на помощь сестре и могла случайно несколько раз задеть полицейских», — отмечает издание.

Обвинение ходатайствовало о реальном сроке для украинок, но суд решил иначе. По итогу близняшек-порноактрис приговорили к 12 месяцам общественных работ и удержанию 15% от дохода в пользу государства.

Осиновские вышли из зала суда с улыбкой и отказались комментировать приговор.