Порногимнастки из сборной Украины избили полицию Москвы и не сели в колонию
Фото - © социальные сети Анжелы Осиновской
Порноактрис-близняшек и бывших гимнасток сборной Украины Анжелу и Альбину Осиновских приговорили к году принудительных работ за нападение на московских полицейских в июле 2025 года. Она подрались с правоохранителями в столичном ТЦ «Авиапарк», сообщает РИА Новости Спорт.
Анжела и Альбина набросились на полицейских с кулаками после того, как покурили в ТЦ и начали конфликтовать с приехавшими полицейскими. Тогда подоспевший наряд задержал ругавшегося с ними спутника «порногимнасток», что разозлило 35-летних украинок. Женщины начали колотить полицейских, а их драку успели запечатлеть на камеру и опубликовать в Сети.
18 июля 2025 года против близняшек возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. СМИ сообщали, что бывшие спортсменки пытались «замять» дело и выплачивали пострадавшим по 100 тысяч рублей.
На суде Осиновские раскаялись и просили о снисхождении.
«Альбина и вовсе уверяла, что просто бросилась на помощь сестре и могла случайно несколько раз задеть полицейских», — отмечает издание.
Обвинение ходатайствовало о реальном сроке для украинок, но суд решил иначе. По итогу близняшек-порноактрис приговорили к 12 месяцам общественных работ и удержанию 15% от дохода в пользу государства.
Осиновские вышли из зала суда с улыбкой и отказались комментировать приговор.