Полиция задержала подозреваемого по делу о столкновении судов вблизи Британии

Правоохранительные органы Британии арестовали 59-летнего мужчину, которого обвиняют в столкновении двух судов в Северном море, сообщает газета «Известия» .

Накануне у побережья Англии произошло столкновение танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong. После столкновения оба судна загорелись. Solong перевозил 15 контейнеров цианистого калия. Удалось спасти всех 37 находящихся на борту моряков, однако позднее выяснилось, что один из них пропал без вести.

«Арест произошел после завершения поисковой операции Береговой охраны Ее Величества по поиску пропавшего члена экипажа судна Solong», — пишет издание «Би-Би-Си».

Арестованного обвиняют в непредумышленном убийстве по неосторожности. При этом его личность не разглашается. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.