Столкнувшийся с танкером контейнеровоз перевозил цианистый натрий

На борту протаранившего танкера судна находится цианистый калий

На борту протаранившего танкера Stena Immaculate контейнеровоза Solong находится цианистый калий, сообщает ТАСС со ссылкой на специализированное морское издание Lloyd’s List.

По данным издания, Solong перевозил 15 контейнеров с этим веществом.

Цианистый натрий широко используется в горной промышленности и других производствах.

Инцидент произошел в Северном море у берегов Великобритании. После столкновения начался сильный пожар, экипаж танкера эвакуировался.

Причины происшествия до сих пор не озвучены.

По некоторым данным, Stena Immaculate перевозил авиационное топливо из Греции для военных нужд США.