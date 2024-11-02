Полиция задержала москвичку с пистолетом, назвавшую «русней» строителей

Правоохранители задержали в Москве девушку, грозившую пистолетом строителям. За неадекватное поведение ей грозит до семи лет тюрьмы, сообщает Baza .

В отношении жительницы Москвы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). При этом на ранее опубликованном видео женщина признавалась, что уже не раз «сидела в отделении». Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел в московской Некрасовке. Женщина начала угрожать рабочим, которые устанавливали дверь соседям. Она кричала матом, угрожала пистолетом, а затем назвала строителей «русней», которую она якобы «не будет терпеть».

Ранее в Москве на станции метро «Люблино» лысый мужчина угрожал убийством машинисту поезда из-за того, что вагон, в котором он находился, сильно трясло. Пассажир был в нетрезвом состоянии.