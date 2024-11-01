«Русню е***ую терпеть не буду»: нерусская москвичка угрожала мужчинам пистолетом

В московской Некрасовке женщина угрожала двум мужчинам пистолетом за то, что они днем делали ремонт и якобы мешали ей спать. Дама обматерила их и сказала, что она — нерусская и «не будет терпеть русню», сообщает SHOT .

Матерная перепалка прозвучала в одном из жилых комплексов. Женщине не понравилось, что рабочие решили установить дверь в дневное время, когда это разрешено законом.

Жительница начала матом кричать, что не может уснуть после ночной смены, и с пистолетом в руках грозилась расстрелять работников. Она также взяла один из кусков плитки и бросила его во второго мужчину, который работал инструментом.

«Скажи мне, ты русский? А я нерусская, я русню е***ую терпеть не буду», — кричала женщина.

Дальнейшая судьба матерившейся дамы пока не озвучивается.