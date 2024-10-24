Лысый мужчина хотел застрелить машиниста в московском метро из-за тряски вагона

В Москве на станции метро «Люблино» лысый мужчина угрожал убийством машинисту поезда из-за того, что вагон, в котором он находился, сильно трясло, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что пассажир метро находился не в трезвом состоянии, так как выпил на второй годовщине смерти матери. Во время движения ему показалось, что вагон сильно трясет, когда поезд остановился, он решил разобраться с машинистом и направил в его сторону игрушечный пистолет.

Позднее выяснилось, что игрушку мужчина купил в подарок для шестилетнего сына однокурсника, но вручить презент не успел. Теперь он является фигурантом уголовного дела, ход которого контролирует прокуратура.

Известно, что в прошлом мужчина играл в разных симфонических оркестрах, в том числе в силовой структуре.