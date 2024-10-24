В московском метрополитене пассажир с бритой головой подошел к машинисту вагона с пистолетом и направил «оружие» в его сторону. Как оказалось, «орудие» оказалось игрушечным. Кадры с места событий публикует прокуратура Москвы .

Все произошло на станции подземки «Люблино». На кадрах можно заметить, как 43-летний мужчина в черном костюме выходит из вагона и подходит к окну машиниста. Пассажир достает игрушечный пистолет и оживленно говорит с водителем, после чего делает жест руками и «зависает» примерно на 10 секунд. В прокуратуре заявили, что в ходе беседы мужчина угрожал убить машиниста.

Далее пассажир, с виду напоминающий известного актера Джейсона Стэтхэма, передергивает «затвор» своего игрушечного пистолета и вновь принимает позу, в которой «завис». После этого лысый человек отходит, прячет игрушку за спину и машет руками.

«Злоумышленник пояснил, что был не доволен, как машинист управлял составом», — указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение артистичного пассажира к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ (угроза убийством).