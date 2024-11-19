Полиция Швеции начала расследование по факту обрыва кабелей в Балтийском море

В Швеции началось предварительное расследование по факту обрыва двух интернет-кабелей в Балтийском море, сообщается на сайте местной полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что инциденты расследуются как диверсия, однако квалификация может быть пересмотрена.

Ранее стало известно, что обрывы подводных интернет-кабелей произошли между Литвой и Швецией, а также между Финляндией и Германией. Обрыв привел к неисправности коммуникационных соединений.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал диверсией повреждение телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. По его словам, «никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван».