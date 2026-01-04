Полиция Швейцарии идентифицировала 24 жертвы пожара на горнолыжном курорте
В результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в юго-западной части Швейцарии погибли 24 человека, сообщает издание Reuters.
В числе погибших, помимо швейцарцев, были установлены двое итальянцев, один человек с паспортами Италии и ОАЭ, один гражданин Румынии, один француз и один турок. Личные данные жертв не разглашаются.
Ранее в пресс-службе посольства России в Берне рассказали, что сведений о гражданах РФ, пострадавших при пожаре на курорте в Швейцарии, не поступало.
Несколько человек погибли в новогоднюю ночь в результате взрыва и пожара в баре Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана. Возгорание началось от искр бенгальских огней, прикрепленных к бутылкам шампанского.
