Полиция Швейцарии идентифицировала 24 жертвы пожара на горнолыжном курорте

В результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в юго-западной части Швейцарии погибли 24 человека, сообщает издание Reuters .

В числе погибших, помимо швейцарцев, были установлены двое итальянцев, один человек с паспортами Италии и ОАЭ, один гражданин Румынии, один француз и один турок. Личные данные жертв не разглашаются.

Ранее в пресс-службе посольства России в Берне рассказали, что сведений о гражданах РФ, пострадавших при пожаре на курорте в Швейцарии, не поступало.

Несколько человек погибли в новогоднюю ночь в результате взрыва и пожара в баре Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана. Возгорание началось от искр бенгальских огней, прикрепленных к бутылкам шампанского.

