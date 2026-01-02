Расследование в Швейцарии выдвинуло версию причины трагедии

сегодня в 04:10

Причиной пожара в Швейцарии могли стать бенгальские огни на шампанском

Следователи склоняются к версии, что причиной масштабного пожара в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана, унесшего десятки жизней, стала неосторожность во время празднования, пишет ТАСС .

Как сообщает газета Blick, видео и фото с места происшествия подтверждают, что возгорание началось от искр бенгальских огней, прикрепленных к бутылкам шампанского.

На опубликованных кадрах видно, как группа людей празднует с горящими бенгальскими огнями на бутылках. Искры от них достигли потолка, обшитого звукопоглощающими акустическими панелями. Издание отмечает, что панели, вероятно, были изготовлены из легковоспламеняющихся пластиков, которые быстро загорелись.

«Хороший акустический пенопласт практически не горит», — пишет Blick, предполагая, что в баре использовался дешевый и опасный материал.

Это привело к мгновенному распространению огня и огромному количеству жертв.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.