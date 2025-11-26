Полиция нагрянула в рехаб Екатеринбурга, в чьем филиале издевались над детьми

Полиция нагрянула в частный реабилитационный центр Анны Хоботовой в Екатеринбурге. В филиале этого учреждения в Подмосковье издевались над детьми, которых поместили туда для борьбы с зависимостями, сообщает «112» .

16-летний Рома, госпитализированный после жестоких избиений в центре Хоботовой, находится в критическом состоянии. По предварительным данным, у подростка отказали почки, а шансы на выход из комы минимальны. После этого случая прокуратура и СК начали масштабную проверку учреждения.

По данным следствия, основным исполнителем «методов воздействия» был администратор центра Владимир Балабриков, которому помогала 18-летняя пациентка Милана. Родители пострадавших детей сообщают не только об избиениях, но и о целенаправленном голодании, психологическом давлении. Владелица центра, по свидетельствам, знала о происходящем, но не принимала мер.

Балабрикова арестовали. Известно, что он работал и в центре Свердловской области. Подопечных мужчина избивал с помощью боксерских перчаток, применял психологическое насилие и придумал специальное наказание — «Саботаж».

Что касается владелицы скандального рехаба в подмосковном Дедовске, она пустилась в бега. До того, как вскрылась правда, Хоботова уверяла обратившихся за помощью родителей подростков-наркоманов, что в ее центре нет и не может быть никакого насилия.

