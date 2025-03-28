Полиция Харькова потратила деньги налогоплательщиков на порно

В Харькове полиция потратила 15 000 гривен (более 30 000 рублей) на закупку порнографии, чтобы «накрыть» вебкам-студию. Силовики платили секс-моделям, чтобы задокументировать их деятельность, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на подозрение прокуратуры.

По данным украинских правоохранителей, вебкамщицы работали на двух съемных квартирах. Силовики решили заплатить семерым моделям за контент «для взрослых», чтобы воспользоваться этим в расследовании.

Дальнейшая судьба полицейских и вебкамщиц в статье не приводится.

Ранее депутаты Госдумы направили в МВД предложения по поправкам в статьи о проституции. Парламентарии выступили за то, чтобы владельцам вебкам-студий в России грозило до 15 лет лишения свободы.