Полиция Алтая накрыла подпольный рехаб за незаконный сбыт психотропных веществ

В Алтайском крае пресекли деятельность подпольной клиники, персонал которой занимался лечением наркомании и алкоголизма, допуская незаконный сбыт сильнодействующих и психотропных веществ, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным правоохранителей, организатором незаконной деятельности является 44-летняя ранее судимая жительница Барнаула. Она арендовала в центре краевой столицы помещение, в котором с ноября прошлого года обустроила рехаб.

В клинике обещали вывести пациентов из алкогольного запоя, избавить от наркозависимости, а также предоставляли услуги по кодированию. При этом необходимых документов и лицензии на ведение данной медицинской деятельности не было. Помимо руководителя, в рехабе работали 6 местных жителей. Только у одной из них было медицинское образование.

Некоторые сотрудники заведения подделывали рецепты и печати, по которым можно было приобрести сильнодействующие препараты в аптеках. Также персонал рехаба осуществлял незаконный сбыт запрещенных к свободному обороту веществ клиентам по принципу «из рук в руки».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234, ч. 1 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 327 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в России начали массово проверять рехабы после выявления нескольких таких клиник, в которых пытали и издевались над пациентами. Подробности об этом читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.