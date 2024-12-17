Политолог Журавлев: Запад переложит ответственность за подрыв Кириллова на Киев

Во вторник утром в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате ЧП погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Основная версия гибели Кириллова — диверсия со стороны ВСУ.

«Это могут быть не сами украинцы, а их „начальники“. Через Украину удобнее и ответственности никакой. У нас же система зеркальных отношений, а убитый российский генерал сулит очень большие проблемы для Запада. Это не значит, что мы будем терроризировать НАТОвских генералов, но Запад все равно будет говорить, что это украинцы», — сказал Журавлев.

По мнению политолога, Украина официально не возьмет на себя ответственность за убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова без отмашки от коллективного Запада.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники в руководстве Украины писал о причастности службы безопасности Украины (СБУ) к убийству Кириллова. В Киеве его подозревали в якобы преступлениях с применением химического оружия.