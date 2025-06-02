Появился список погибших в результате ЧП с поездом в Брянской области

Telegram-канал «112» опубликовал список погибших в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области.

Это Згуро А., Горыня В., Дудорева Н., Григорьева О., Садуро О., Мишин П. и Слуцкий А.

Вечером 31 мая мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Выгоничском районе в Брянской области. Семь человек погибли. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, всех пострадавших оперативно доставили в больницы.

Также количество пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области возросло до 97 человек.