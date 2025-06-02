Фото - © Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области/РИА Новости

Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области возросло до 97 человек

Количество пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области выросло до 97, в больницах сейчас находятся 64 человека, сообщает РИА Новости .

Как отметил представитель экстренных служб, еще в результате этого ЧП 7 человек погибли. Таким образом, общее количество пострадавших с учетом погибших составляет 104 человека.

Мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Выгоничском районе в Брянской области вечером 31 мая. Семь человек погибли. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, всех пострадавших оперативно доставили в больницы.

Предварительно, на мосту заложили минимум четыре взрывных устройства. Специалисты обнаружили места подрыва на двух участках ж/д и на опорах моста.