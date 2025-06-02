Фото - © Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области./РИА Новости

Неизвестные установили 4 устройства на 4 кг перед взрывом в Брянской области

Предположительно, за день до взрыва моста в Брянской области неизвестные заложили под него 4 взрывных устройства общим весом 4 кг, сообщает SHOT .

Специалисты провели обследование моста в Брянской области 30 мая, они не нашли никаких посторонних предметов. Из этого следует, что установить СВУ могли только 31 мая, после чего ночью СВУ взорвались и обвалили мост.

По предварительным сведениям, там заложили минимум четыре взрывных устройства (вид взрывчатки специалисты еще не установили). Места подрыва нашли на двух участках ж/д, а также на опорах моста.

Ранее в Брянской области подорвали мост и упал пассажирский поезд, где погибли семь человек, затем прогремел еще один взрыв на железной дороге.