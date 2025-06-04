Появилось видео сразу после взрыва пауэрбанка в самолете, летевшем в Якутск

SHOT: после взрыва пауэрбанка на рейсе Петербург — Якутск началась паника

Появились кадры из самолета Санкт-Петербург — Якутск, на борту которого произошел взрыв пауэрбанка. На видео запечатлены первые секунды после происшествия, сообщает SHOT .

В кадр попали оранжевые вспышки и языки пламени. На борту после взрыва устройства начался пожар.

Пассажиры начали паниковать. Некоторые попытались потушить пожар собственными силами. Бортпроводники попросили людей разойтись. Позднее экипаж потушил огонь.

Пауэрбанк находился в сумке, которую один из пассажиров положил под кресло. Когда начался пожар, сидевшая сзади 21-летняя молодая мама принялась первой тушить огонь ногой.

Девушка пострадала. Она получила ожоги. Сам самолет в итоге благополучно долетел до Якутска, прибыв в аэропорт по расписанию.