Появилось видео эвакуации людей из горящего здания Электрозавода
Фото - © Фотобанк Лори
В Сети появилось видео эвакуации людей из горящего здания на Электрозаводской улице в Москве. Кадры публикует «Осторожно, Москва».
На записи видно, как люди выходят из корпуса Электрозавода один за другим. Спасатель МЧС РФ держит дверь.
Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают искать людей, которые оказались заблокированы в здании.
Из третьего и четвертого этажей корпуса идет черный дым. Пожар в административной пятиэтажки тушат 60 спасателей с использованием 16 единиц техники.
Ранее Baza сообщала, что 10 человек отравились угарным газом. В танцевальной студии и на «Роллер-арене» заблокированы люди.