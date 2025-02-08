Появилось видео эвакуации людей из горящего здания Электрозавода

сегодня в 18:27

В Сети появилось видео эвакуации людей из горящего здания на Электрозаводской улице в Москве. Кадры публикует « Осторожно, Москва ».

На записи видно, как люди выходят из корпуса Электрозавода один за другим. Спасатель МЧС РФ держит дверь.

Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают искать людей, которые оказались заблокированы в здании.

Из третьего и четвертого этажей корпуса идет черный дым. Пожар в административной пятиэтажки тушат 60 спасателей с использованием 16 единиц техники.

Ранее Baza сообщала, что 10 человек отравились угарным газом. В танцевальной студии и на «Роллер-арене» заблокированы люди.