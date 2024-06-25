Появилось новое видео атаки ракетами ATACMS пляжа в Севастополе

Издание kp.ru опубликовало новое видео с пляжа в Севастополе, по которому ранее был нанесен ракетный удар. На кадрах можно увидеть, как отдыхающие спасаются бегством с атакованного побережья, а суббоприпасы бьют по воде и смотровому мостику, находящемуся недалеко от воды.

23 июня армия Украины атаковала севастопольский пляж Учкуевка, ударив по нему дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. После этого советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крым — это «большой военный лагерь», на котором, по его мнению, не должно быть мирной жизни.

В результате атаки по Севастополю погибли 4 человека, в том числе двое детей, и еще более 150 людей получили ранения. Один из пострадавших при ракетном обстреле пляжа говорил, что в своей голове все еще слышит крики бегущих с побережья людей и не может оправиться.

24 июня в Крыму объявили днем траура в связи с терактом, произошедшим в Севастополе. В этот день отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На зданиях государственных и муниципальных учреждений приспустили государственные флаги.