Крики в голове: пострадавший при ударе по Севастополю не может прийти в себя

Житель Севастополя вспомнил, как при атаке ВСУ боеприпас взорвался рядом с ним

Житель Севастополя Виталий Чумаченко рассказал, что при ракетном ударе 23 июня он отдыхал на пляже Учкуевка с супругой. В этот момент рядом с ним раздался мощный взрыв, сообщает «Крым 24» .

По словам мужчины, возле него рухнул суббоеприпас, который отскочил от земли и сдетонировал в воздухе. Чумаченко отметил, что по-прежнему плохо себя чувствует.

Пострадавший признался, что все еще слышит крики испугавшихся людей в своей голове. По словам мужчины, когда на Севастополь обрушилась украинская ракетная атака, всем горожанам было очень страшно.

«Все сразу побежали с пляжа наверх, а оно именно накрыло место, куда люди побежали», — добавил Виталий.

ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю днем 23 июня, использовав 5 американских ракет ATACMS. Атака привела к гибели двух детей и двух взрослых, более 150 человек получили ранения.