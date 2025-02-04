«Поясни за маму»: видео драки с канцелярским ножом в гимназии Екатеринбурга
Появилось видео драки вооруженного канцелярским ножом гимназиста в Екатеринбурге
0:29
На видео попала драка мальчиков в гимназии Екатеринбурга, в ходе которой одного из оппонентов ранили ножом. Судя по опубликованным «Ural Mash» кадрам, школьник порезал одноклассника канцелярским ножом.
На видео запечатлена словесная перепалка ребят, которая перерастает в рукоприкладство. Во время драки один из гимназистов держит в руках канцелярский нож.
«Поясни за маму», — говорит дерущийся мальчик оппоненту.
По данным Mash, драка с ножом произошла, когда мальчик оскорбил семью своего одноклассника. Baza писала, что ребята подрались из-за того, что один из них нарисовал свастику в тетрадке другого.
В результате драки пострадал один из ребят. Ребенок получил ножевое ранение в спину, на место вызвали скорую помощь.