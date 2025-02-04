В гимназии Екатеринбурга школьник мог порезать ножом одноклассника из-за того, что тот изрисовал его тетрадь. После случившегося нападавший заявил, что товарищ нарисовал ему свастику, утверждает Baza .

Конфликт случился между семиклассниками в 205-й гимназии. По данным издания, еще на уроке юноши начали ссориться из-за тетради, которую один одноклассник изрисовал другому. На перемене конфликт продолжился, а мальчик достал нож и ударил им обидчика в спину.

Ранение получил ученик, которого нападавший обвинил в нанесении свастики на его тетрадь. Рана оказалась неглубокой, но в школу вызвали скорую помощь.

По данным SHOT, конфликт в екатеринбургской гимназии произошел из-за того, что один из ребят оскорбил семью другого. После этого оскорбленный мальчик пришел на урок с ножом, которым ранил одноклассника.