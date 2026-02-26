Похититель девочки в Смоленске публиковал фотоинструкции, как заплетать косички

Ранее стало известно, что в Смоленске удалось отыскать девятилетнюю девочку, которая пропала два дня назад. Похитителем оказался 43-летний Сергей Г. Он держал школьницу в квартире у сожительницы. При этом женщина заявила, что он представил девочку как племянницу.

Признаков насильственных действий у найденной 9-летней Саши не обнаружено. В ближайшее время с ребенком начнут работать психологи.

Сергей отказался сотрудничать со следствием. Его девушка проходит по делу пока как свидетель. Мужчина получил высшее образование в рязанском МГИКе. В 2021 году Сергей привлекался к уголовной ответственности по делу о хранении наркотиков.

*принадлежит экстремистской Meta, запрещенной в России.

