Похищенные у «Москва-Сити» миллионы принадлежали теневому директору Сулейманова

Чемодан со 127 млн рублей был похищен у курьера в «Москва-Сити». Деньги предназначались гендиректору IT-компании «Сирена-Трэвел» Михаилу Баскакову, которого называют «теневым директором» миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщает Baza .

Самого Сулейманова обвиняют в организации убийств и покушений. Баскаков должен был получить средства в качестве возврата долга. Более 100 млн рублей занял его друг и криптоинвестор. В прошлом году он вложил эти деньги в криптовалюту.

Позже к сумме добавились еще 20 млн рублей от продажи автомобиля Mercedes-Benz. Когда пришло время вернуть долг, инвестор сделал заявку на обмен валюты, положил деньги в чемодан и вызвал курьера.

Когда тот выходил из «Москва-Сити» с посылкой, на мужчину напали. Курьера избили и отобрали чемодан. Деньги должны были перенаправить в Литву, где находится Баскаков.

Позже в Сети появилось видео момента задержания двух мужчин, которые напали на курьера, перевозившего 127 млн рублей. На опубликованных кадрах видно, как их скручивали стражи порядка.

