Погибший при взрыве в ЖК «Алые паруса» был известной личностью, заявил консьерж

Консьерж заявил, что взорванного в ЖК «Алые паруса» мужчину показывали по ТВ

Консьерж элитного московского ЖК «Алые паруса» заявил, что видел по телевизору мужчину, который погиб в результате взрыва в комплексе. Правоохранители не исключают, что взрыв мог произойти из-за покушения, сообщает «112» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, взрыв прогремел, когда в подъезд зашел один из жильцов и охранники. В результате ЧП мужчина погиб на месте.

Консьерж рассказал, что раньше видел погибшего в ЖК и по телевизору. Личность убитого пока не установили, у него сильно обгорело лицо.

Предварительно, при взрыве в «Алых парусах» погиб один человек и пострадали пятеро. Ранее в Сети появились видео, записанные внутри взорванного подъезда и снаружи здания.

Взрыв произошел в доме № 77 по улице Авиационной. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители.